Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi beklenen Soyuz MS-10 uzay aracının fırlatılışı sırasında kaza yaşandı.Amerikalı ve Ruslardan oluşan astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyan Soyuz MS-10 uzay aracının fırlatılışı sırasında kaza yaşandı. Kazadan kurtulan astronotların durumunun iyi olduğu bildirildi. Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA’dan Avustralyalı astronot Nick Hague’u taşıyan roket Kazakistan’a acil iniş gerçekleştirecek.
Uzay gemisinin fırlatılışı sırasında kaza
Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi beklenen Soyuz MS-10 uzay aracının fırlatılışı sırasında kaza yaşandı.