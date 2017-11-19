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19 Kasım 2017 Pazar 14:37

Vakıflar Bölge Müdürü kadınlara aile huzurunu anlattı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, düzenlenen seminerde kadınlara “Aile Hayatında Huzuru” anlattı.Sivas İl Müftülüğü tarafından her hafta düzenlenen “Aile Okulu Seminerleri” kapsamında Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal...

Vakıflar Bölge Müdürü kadınlara aile huzurunu anlattı.
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Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, düzenlenen seminerde kadınlara “Aile Hayatında Huzuru” anlattı.

Sivas İl Müftülüğü tarafından her hafta düzenlenen “Aile Okulu Seminerleri” kapsamında Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, kadınlara “Aile Hayatında Huzuru” anlattı.

Karaca, konuşmasına kişinin kendi hatalarını görmesini ve bunları kabul etmesinin önemine değinip, “Kişinin kendi günah ve hataları arkadadır. Diğer insanların günahları ve hataları ise öndedir. Bu yüzden kişi kendi hata ve günahlarını görmek istemez. Yiğit olan arkasına döner kendi hatasını ve günahını görmeye çalışır. Bu dünyada birbirimizin mutluluğu için koşuşturmalıyız. İnsanın mutlu olabilmesi için başkalarını mutlu etmesi gerekir. Çocuğunuzun elbisesini temizlerken, yemeğini yedirirken onu mutlu ediyorsunuz. Kocanızın elbisesini ütülediğinizde onu mutlu ediyorsunuz. Belki farkında değilsiniz ama sizde mutlu oluyorsunuz. Siz emek harcadığınız zaman Allah’ta emeğinizi boşa çıkarmıyor kalbinizde sevgi ve muhabbet var ediyor. Onun için mutlu ve umutlu olun. Hayatınızda hiçbir şey için geç değil, çünkü şuan hâlâ hayattasınız ve hâlâ huzurlu aileler olmak için vaktiniz ve şansınız vardır.” dedi. Seminere İl Müftülüğü Vaizleri, Kur’an Kursu öğreticileri ile çok sayıda hanım katıldı.

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