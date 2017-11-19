Vali Demirtaş, Adana-Karataş duble yol çalışmasını inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana-Karataş duble yol çalışmalarını inceledi.

Adana-Karataş duble yol çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, vatandaşlarca dile getirilen yol çalışmasındaki aksaklıklara dikkat edilmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vali Demirtaş daha sonra Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Vatandaşların dile getirilen konuları not alarak, yetkililere talimatlar veren Vali Demirtaş, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunları, bizim sorunumuzdur” dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olarak, onların istek ve taleplerini yerinde gördüklerini vurgulayan Vali Demirtaş, kentin tüm sorunlarının çözümü konusunda kamu ve yerel yöneticiler ile birlikte hizmet ettiklerini ve bu çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Vali Demirtaş, vatandaşlarla bir araya geldiği Doğankent’te, Adana’nın Akdeniz’den dünyaya açılan kapısı olan Karataş’ın zengin kültür ve turizm potansiyeli konusundaki kararlı çalışmalarını devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Vali Mahmut Demirtaş, duble yol çalışmalarını inceleyip, vatandaşlarla buluşmasının ardından Yüreğir İlçesi Doğankent Polis Noktası’nı denetleyerek, uygulama yapan güvenlik güçlerinden bölgenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı.



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Vatandaşların huzur ve güvenliği konusunda tüm tedbirlerin alınarak, gece gündüz demeden uygulanacağını vurgulayan Vali Demirtaş, “Fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi.