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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:12

Vali Demirtaş’ın kırmızı ışık hassasiyeti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın sade bir vatandaş gibi makam aracıyla trafik kurallarına uyarak kırmızı ışıklarda beklediği görüldü.

Vali Demirtaş'ın kırmızı ışık hassasiyeti
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın sade bir vatandaş gibi makam aracıyla trafik kurallarına uyarak kırmızı ışıklarda beklediği görüldü.

Karayolu Trafik Kanununa göre geçiş üstünlüğü olmasına rağmen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gerekmedikçe normal bir vatandaş gibi korumalarıyla birlikte kırmızı ışıkta bekleyip kurallara uyuyor.

Vali Demirtaş, acil olmayan durumlar dışında kırmızı ışıklarda makam aracıyla durup vatandaşlarla birlikte bekledikten sonra yeşil ışık yanınca hareket ediyor. Vali Demirtaş’ın bu hassasiyeti vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.
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