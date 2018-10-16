Vali ile Başkan, 7.4 şiddetindeki depremi yaşadı

Ardahan’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon Tır’ıyla depremden korunma ve deprem sonrası yapılması gerekenler bire bir yaşatılarak öğretiliyor. Deprem simülasyon TIR’ını ziyaret eden Ardahan Valisi...

Ardahan’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon Tır’ıyla depremden korunma ve deprem sonrası yapılması gerekenler bire bir yaşatılarak öğretiliyor. Deprem simülasyon TIR’ını ziyaret eden Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve protokol, Rihter ölçeğinde 7,4 şiddetindeki depremi yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR’ında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verilecek. Ardahan Valiliği önüne gelen deprem simülasyon TIR’ını, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleri de ziyaret etti. Burada AFAD ekibinden, verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, ardından deprem simülasyon TIR’ında Rihter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Vali ve beraberindekiler deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Daha sonra Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür ederek, ’’AFAD ekibi 3 gün boyunca ilimizde deprem bilincini, AFED’lere maruz kalındığında nasıl davranması gerektiği konusunda çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi eğitecekler. Bu Tur tam donanımlı, hem deprem anında, hem yangın anında hem de sel anında nasıl davranması gerektiğini canlı olarak tatbikatı yaptırılmaktadır. Biz bir deprem ülkesiyiz, bununla yaşamayı öğrenmeliyiz ve bu farkındalığı artırmamız lazım.’’ şeklinde konuştu.

Deprem simülasyon tırında, Düzce, Van, Bingöl ve İzmit depremlerinin büyüklükleri birebir yaşatılırken, AFAD Eğitim Merkezi öğretmeni Alper Demir tarafından vatandaşlara, deprem sırası ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatılıyor. Ardahan’da 3 gün kalacak deprem simülasyon TIR’ında vatandaşlara deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası afetlere karşı eğitimler de verilecek.