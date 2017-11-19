Vali Yıldırım, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, kanaat önderleriyle bir araya geldi.Düzenlenen toplantıya; Vali Aziz Yıldırım, yardımcıları Abdulkadir Okay ve Alper Çifçi, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kızılay Muş Şubesi...

Muş Valisi Aziz Yıldırım, kanaat önderleriyle bir araya geldi.



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Düzenlenen toplantıya; Vali Aziz Yıldırım, yardımcıları Abdulkadir Okay ve Alper Çifçi, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kızılay Muş Şubesi Başkanı Cengiz Koç ile kanaat önderleri katıldı. Birlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamanın bilinciyle kanaat önderlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdikleri toplantıda, ilin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde konuşuldu.