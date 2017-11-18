Van’da elektronik bilet dönemi başladı

Van’ın ulaşımının en önemli projelerinden olan elektronik bilet sistemi ‘Belvan Kart’ Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla start aldı.

Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen tanıtım programı ile Van’daki toplu taşıma araçları bugün resmen akıllı bilet dönemine geçti. Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, “Van Büyükşehir Belediyesi artık modern ve teknolojik imkânları da sonuna kadar kullanarak, ulaşım sisteminde tam bir modernizasyon yapıyor. Bugünden itibaren elektronik akıllı bilet uygulamasına ve akıllı durak uygulamasına geçiyoruz” dedi.

“Van’da terörle mücadelede altın bir yıl yaşadık”

Devletin ve hükümetin kararlı duruşu sayesinde Van’da terörle mücadele noktasında da altın bir yıl yaşandığını belirten Vali Zorluoğlu, “Van’da huzurlu bereketli ve çok canlı bir yılı geride bırakıyoruz. Gerçekten de 2017 yılı Van için, Van esnafı için, Van halkı için, Van’da iş yapan yatırımcılar ve iş adamları için ve hepimiz için oldukça güzel geçti. Nazar değmesin inşallah. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşu, alanda bizlere sağlamış olduğu birçok ilave imkan ve Van halkının aktif desteği ile bu sene Van’da terörle mücadelede altın bir yıl yaşadık. Çok önemli operasyonlar yaptık. Terör örgütünün teröristlerin vatandaşımızın günlük hayatını olumsuz etkileyecek baskılarını bertaraf ettik. Huzur ve güven ortamı birçok güzelliği de Van’a tekrar getirdi” şeklinde konuştu.

“İran’dan Van’a 500 bin turist geldi”

Kentin turizmine de değinen Zorluoğlu, “Bu yıl sadece İran’dan Van’a 500 bine yakın turist geldi. Huzuru olmayan, kendini güvende hissetmeyen insanların buraya gelmesi mümkün değil. Dışarıdan gelen bu insanların Van’ın ekonomisine Van’ın ticaretine yaptığı katkı hepinizin malumudur. Sadece ticarete değil, dinlenme ve eğlenme sektörüne de çok önemli katkılar yaptı. Yurt içinden de önemli miktarda ziyaretçi aldık. Burada yaz boyunca gece geç saatlere kadar sokaklar caddeler cıvıl cıvıldı. Yine Van’da huzur ve güven ortamı sağlandıkça Van’a sanayi yatırımcılarının da ilgisi çok arttı. Yeni yatırımcılar bizimle görüşmeye başladılar. Hem turizm alanında hem imalat sanayi alanında inşallah önümüzdeki günler Van, yeni yatırımcılar ve yeni yatırımlarla buluşacak. Hükümetimizin uygulamaya koyduğu ve kısa bir içinde açıklanacak olan cazibe merkezleri programı kapsamında da inşallah organize sanayi bölgemiz içerisinde imalat sanayi alanında yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Tekstil Kent’te 3 bin istihdam hedefi”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Tekstil Kent’i ziyaret ettiklerini hatırlatan Vali Zorluoğlu, “Orada adeta bir fabrikalar silsilesi kurmuşuz. Şuanda bin 500 tane gencimiz orada istihdam ediliyor. Altyapısını tamamladık. İnşallah önümüzdeki yazın başı itibarıyla orada istihdam edilen insan sayısı 2 bin 500-3 binlere çıkacak. Yine OSB içerisinde az önce bahsettiğim yatırımlarla Van’da inşallah istihdam sorununa işsizlik sorununa önemli bir çözüm getirmiş oluyoruz. Bu manada hükümetimize ve sayın milletvekillerimize müteşekkiriz. Huzur ve güven ortamı şehrimize ekonomik sosyal ve kültürel anlamda hepimizin bizzat şahit olduğu çok büyük yenilikler ve gelişmeler kattı” dedi.

“Van gerçek belediyecilikle yeniden buluştu”

Milletin hizmetine sunulması gereken kaynakların, terör örgütlerine aktarıldığını ifade eden Zorluoğlu, “Şehrin gelişmesi ve kalkınmasında yerel yönetimlerin çok önemli bir fonksiyonu var. Bu manada geçtiğimiz bir yıl içerisinde, Van belediye hizmetleriyle gerçek belediyecilikle yediden buluştu. Bir süreden beri Van’da bu hizmetler unutulmuştu. Onların yerine ideolojik kamplaşmalar, milletin vergilerinden kesilerek, milletin hizmetine sunulması gereken kaynakların, terör örgütlerine dağa, kırsala gönderilmesi vardı. İsabetsiz, vatandaşın gündeminde olmayan bir takım alakasız hizmetler vardı. Son bir yıldır belediyecilikte, gerek büyükşehir belediyesi olarak, gerek ilçe belediyeleri olarak hakikatten çok önemli hizmetlerle halkımızı buluşturduk. Vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıracak önemli yatırımlar yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu yıl 600 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt bu şehrin mahallelerine köylerine ulaştırdık. Gittiğimiz her ilçede vatandaşlarımızın yaşlı amcalarımızın teyzelerimizin hayatlarında ilk kez köylerinde mahallerinde asfalt gören insanların bizlere dualarını hükümetimize ve sayın cumhurbaşkanımıza dualarını bizzat işittik. Sadece sıcak asfaltı değil eğer biz sathi kaplamayı da katarsak bin kilometre civarında bir yeni yol yapımını bu sezon içerisinde gerçekleştirdik. Hükümetimize müteşekkiriz. Bizlere belediyelerimize Van’a hükümetimiz tarafından özel bir ilgi var. Özel bir teşvik var. Ve pozitif ayrımcılık var.

“Yeni arıtma ve çöp bertaraf tesisi yapılacak”

Ekolojik belediyecilik anlayışından da söz eden Vali Zorluoğlu, Van Gölü ve çevre konularına ayrıca bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Bu çalışmaların biri kanalizasyon meselesi, bir diğeri ise katı atık yönetimidir. 2012 bütün büyükşehirler kurulurken, tek elden kanalizasyon ve katı atık yönetim işi büyükşehirler tarafından yapılsın diye kuruldu. Ancak Van’a geldiğimizde gördüğümüz bu 2 alanda çevre, insan sağlığı ve şehir için çok önemli olan atık su arıtma ile katı atık yönetiminde maalesef buranın çok geride kaldığını gördük. Bizden önceki belediye, zihniyeti ne ile övünüyordu? Çok çevreci olmak, ağacı, çiçeği, doğayı korumak ile övünüyorlardı. Hal bu ki gerçekte gördüğümüz. Maalesef Van’ın atık suyu yani bildiğiniz kanalizasyonu neredeyse yüzde 80’ni hiç arıtılmadan Van Gölü’ne veriliyor. Van’ın katı atığı, Özalp yolu üzerinde vahşi depolama dediğimiz, neredeyse hiçbir büyükşehirde olmayan garip bir sistemle depolanıyor. Çevreye ve insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturuyor ve Van’a yakışmıyordu. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteği ile bu 2 projenin kaynağını temin ettik. Bize 100 milyon liraya yakın sadece atık su arıtma tesisi için, yeni yapacağımız atık su arıtma tesisi için hükümetimiz bize kaynak verdi. Bizde bu kaynağı yerinde en süratli şekilde kullanmak için VASKİ’mizi çalıştırdık ve projemiz hazır. Bu ay içerisinde ihalesine başlıyoruz ve yıl içerisinde işlemlerini tamamladıktan sonra inşaat sezonu için çalışmalarına başlayacağız. Van’a 2050 yılına kadar yetecek bir atık su artırma tesisine kavuşturuyoruz. Şehrimiz tertemiz. Ancak bu alınan çöpler maalesef modern bir sistem ile bertaraf edilmiyor. Götürülüp Özalp yolundaki bahsetmiş olduğum vahşi depolama alının da depolanıyor. Buna tahammüllümüz mümkün değildi. Bunun da projesi hazır. Bu yıl içinde ihalesini yapıyoruz. Bir taraftan o alanın rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor modern bir çöp alanı yapıyoruz. Diğer taraftan çöpten enerji elde etme sistemi kuruyoruz. Van yeni bir modern çöp alanın sahip olacak” diye konuştu.

“Büyükşehir’den eğitime büyük destek”

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak eğitim meselesini çok önemsediğini kaydeden Vali Zorluoğlu, “Van Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla bu yıl yeni bir proje uygulamaya koyduk. Bizzat benim önem verdiğim bir projedir. Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2 merkezde bin 300 civarında öğrencimiz eğitim alıyor. Yoksul ailelerin çocukları, ekonomik olarak zor durumda olan insanların çocukları, liseyi bitirmiş. Ancak üniversiteyi kazanamamış çocuklar bu merkezde eğitim alıyor. Biz bu çocukları bıraksak ne olacaklardı? Allah muhafaza sokaklarda başıboş ve birçok tehlikeye açık gençler olarak topluma tehlike oluşturacaklardı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Sürekli Eğitim Merkezlerini kurduk. Gençlerimizi tercihlerine göre sınıflara yerleştirdik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından fazla öğretmenlerimizi burada görevlendirdik. Bu eğitim merkezlerinde çocuklarımız harıl harıl üniversiteye hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda hazırlık kitaplarımızı da çocuklarımıza set olarak teslim ettik. İlçelerimizde de kaymakam ve belediye başkan vekillerimize talimat verdik. İlçelerde de benzer çalışmalarımız devam ediyor. Bu da belediye olarak çocuklarımızın gönlüne ufak bir dokunuşun en güzel örneğidir” dedi

“Van’da kağıt bilet alma devri bitti”

Ulaşımının yeni adının ‘Belvan Kart’ olduğunu vurgulayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Bugün elektronik bilet uygulamasına geçiyoruz. Halk otobüslerimiz ve belediye otobüslerimizde ‘Belvan Kart’ kullanılacak. Otobüslerimizde şoförden bilet satın alma devri bitmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi artık modern ve teknolojik imkanları da sonuna kadar kullanarak, ulaşım sisteminde tam bir modernizasyon yapıyor ve elektronik akıllı bilet ile birlikte akıllı durak uygulamasına da geçiyoruz. Bunun tabi çok çeşitli faydaları var. En başta zaman meselesi, otobüse bindiğinizde şoförden bilet alma falan zaman kaybına neden oluyordu. Şimdi ise vatandaşımız kartını otobüsteki siteme okutacak ve yerine geçmiş olacak. Zaman dışında da bunun birçok faydası var. En önemli faydalarında bir tanesi de belediyeye yol gösterecek. Kaç tane yolcu ne zaman hangi durakta biniyor? Yoğunluk nerede ve hangi saatlerde oluyor? Bizler de ona göre otobüslerimizin güzergahlarını belirleyeceğiz. Saatlerini değiştireceğiz. İnşallah akıllı durak uygulaması ile de artık vatandaşlarımız hangi otobüs nereye hangi saatte gelecek? Dakikası dakikasına öğrenerek ulaşım hizmeti almış olacak” ifadelerine yer verdi.

“Hafif raylı sistemle ilgili fizibilite çalışmalarımız devam ediyor”

Ulaşımda gelecek yıl için yeni hizmetlerin müjdesini veren Vali Murat Zorluoğlu, Van trafiğinde köklü değişimlerin yaşanacağının altını çizerek, “Van ulaşım hizmetlerinde çok sıkıntılıydı. İnşallah bu elektronik dokunuşla önümüzdeki yıl yapacağımız yeni yol yatırımlarıyla, yeni battı çıktılarla ve her gelen bakanımızın bizlere sözünü verdiği neredeyse uygulamasına başlayacağımız çevre yolunun tamamlanmasıyla Allah’ın izniyle Van ulaşım anlamında önemli bir rahatlama yaşayacaktır. Yıl bitmeden yani 18 Aralık gibi bu hafif raylı sistemle ilgili yaptığımız fizibilitenin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız demiştik. Şuanda çalışma yürüyor. Çok önemli bir ekip Van’da çalışma yaptı. Rakamlar belirlendi. Şuanda siteme yükleniyor. Bir anlamda Van’ın ulaşım mastır planı yapıldı. Ne kadar yolcu var. Ne kadar yoğunluk var hangi saatlerde nerde yoğunluk oluşuyor. Bunların güzergahları ağırlıklı olarak nerelerdir? Bunları bilimsel yöntemlerle tespit ettik. Şuanda onun bir değerlendirmesi yapılıyor. Rapor bana gelecek sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu rapor neyi öngörüyor? Burada ulaşımı rahatlatacak en uygun toplu taşıma sistemi ne olacak ne olmalı öneriler yapılacak. Hafif raylı sitem mi? Metrobüs mü? Elektrikli otobüs mü yoksa başka bir sistem mi getirilecek. Şehrin ihtiyaç duyduğu sistem hangisidir bunu tespit edeceğiz. Vatandaşlarımızla da karar verip en uygun yatırımı inşallah geçekleştireceğiz” dedi.

Elektronik bilet uygulamasıyla ilgili teknik bilgi sunan Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise, “Van ilimizde 94 Büyükşehir Belediye otobüsü, 104 belediye denetiminde halk otobüsü, ortalama 500 personelle merkezde 70 hatta günde ortalama 250 bin kişi taşınmaktadır. Ayrıca 268 minibüs toplu ulaşımda hizmet yapmaktadır. Yani bütün hatları topladığımız zaman bir günde dünya çevresinin 1,5 katı uzunluğunda seyahat gerçekleştirilmektedir. Temmuz ayı başında ihale sürecini başlattığımız, bugün bütün araçlara bilet okuma sistemi yerleştirip, banka ve elektronik altyapısıyla hazır hale getirdiğimiz bu sistem hayırlı olsun. Ayrıca akıllı durak, kamera sistemi, otomatik kart yükleme ve araç takip sistemi yılsonuna kadar hizmete girecektir” dedi.



Loading...

Konuşmaların ardından kendine ait ‘Belvan Kart’la otobüse binen Vali Zorluoğlu, bir süre otobüsle yolculuk yaptı. Birkaç durak sonra otobüsten inen Zorluoğlu ve beraberindekilerle esnaf ziyareti yaptı.