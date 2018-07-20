Vardar Bulvarı yeni çehresine kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesinin yürüttüğü "Prestij Caddeler" projesi kapsamında, Vardar Bulvarı’nda sürdürülen çalışmalarda kaldırım düzenlemeleri yapıldı, altyapı çalışmaları ve yağmur suyu kanal çalışmaları tamamlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, "Prestij Caddeler" projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Vardar Bulvarı’nda sürdürülen çalışmalarda kaldırım düzenlemeleri yapıldı, altyapı çalışmaları ve yağmur suyu kanal çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından bulvar üzerine aydınlatma direkleri monte edilmeye başlandı. Bulvara, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 70 adet dekoratif aydınlatma direği konuldu. Aydınlatma sisteminin faal hale getirilmesi için ekipler tarafından 2 kilometrelik elektrik hattı döşendi.

Aydınlatma direkleri özel olarak tasarlandı

Vardar Bulvarı’na konulan aydınlatma direkleri özel olarak tasarlandı. Direkler hem kaldırımı hem caddeyi aydınlatacak tarzda çift konsollu olarak imal edildi. Direk taşıyıcıları 3,5 metre boyunda, silindir şekilli, kaynaksız, özel kalıpta tek parça formda üretildi. Galvaniz direklerin üzeri yeni özel elektrostatik toz boya ile kaplandı.

Aydınlatma direkleriyle ilgili çalışmaların ardından ise ekipler tarafından son kat aşınma asfalt tabakası yapılarak çalışmalar tamamlanmış olacak.

Palmiyelerle süslendi

Bu arada Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bulvar üzerinde refüj peyzaj çalışmaları ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı.

Ayrıca yine Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şu ana kadar 95 adet palmiye ağacı dikildi. Devam eden çalışmalarda bulvara toplamda 165 adet palmiye ağacı dikilecek.