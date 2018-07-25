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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:41

Vatan Caddesi’nde dev rögar kapakları açılıp sular tahliye edildi

Şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan Vatan Caddesi’nde dev rögar kapakları açılarak sular tahliye edildi. Sel suları altında kalan çok sayıda araç ve tamamen suya gömülen ticari taksi iş makineleriyle kurtarıldı.

Vatan Caddesi'nde dev rögar kapakları açılıp sular tahliye edildi
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Şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan Vatan Caddesi’nde dev rögar kapakları açılarak sular tahliye edildi. Sel suları altında kalan çok sayıda araç ve tamamen suya gömülen ticari taksi iş makineleriyle kurtarıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Vatan Caddesi’nde Anıt Mezarlığı’nın karşısında bulunan yol sular altında kaldı. Bir çok araç sel sularına gömüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dev rögar kapaklarını açarak suları tahliye etti. Suda mahsur kalan çok sayıda araç ve tamamen suya gömülen ticari taksi iş makineleriyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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