Muş’un Malazgirt ilçesinden geçen Murat Nehrinde yakalanan ve batı illerinden getirilen deniz ürünlerine vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bu günlerde Malazgirt Cadde ve sokaklarında balık bereketi yaşanmaya başladı. Murat Nehrinde tuttukları balıkları Malazgirt’te satan balıkçılar, vatandaşların en fazla nehir balığına rağbet ettiklerini söylediler. Deniz ürünlerinin fiyatının Murat Nehrinden çıkan balığına oranla pahalı olduğunu söyleyen balıkçılar, bu yıl özellikle Murat Nehri balığının bol olmasından dolayı fiyatlarının da düştüğünü belirttiler.

Murat Nehrinde tutulan balıkların yanı sıra batı illerinden getirttiği balıkları satan Kenan Ayfer isimli balıkçı; "Murat Nehrinde bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Malazgirt’in birçok yerinde balıkçı var. Balıkçılar hem deniz ürünlerini hem de Murat Nehrinde yakaladığı balığını satıyorlar. Şu anda Murat Nehrinden çıkartılan balıkların kilosu 2 ile 5 lira arasında satılıyor" dedi.

‘Balık avına çıkan arkadaşları ölümden döndü’

İlçede balık satarak geçimlerini yaktıklarını belirten Kenan Ayfer, "Dün balık avına çıkan beş arkadaşımız sisten dolayı kaybolmuşlardı. Balıkçı arkadaşlarımız bir şekilde Muş AFAD ekibi ve jandarmayı arayıp yardım istemişlerdi. İlçe kaymakamımızın da devreye girmesiyle çok şükür ölümden son anda kurtuldular. Kaybolan arkadaşlarımızı sabaha karşı kurtarmayı başardılar. Arkadaşlarımızı ölümden son anda kurtardıkları için onlara minnettarız. Ekmeğimiz için birçok tehlike atlatıyoruz. Çok zahmetli bir iş balık avlamak. Yapacak bir işimiz yok tek işimiz balık satmak. Murat balığı ilçemizde en çok rağbet gören balıktır. O yüzden bizde zorluklarla avladığımız balıkları getirip satıyoruz" dedi.

Her balıkçının günlük ortalama 100 kilogram balık sattığını söyleyen Nuri Karataş isimli balık satıcısı ise, bu yıl satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu söyledi. Kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre vatandaşların daha ucuz olan balığı seçtiğini vurgulayan Karataş; "Malazgirt’in birçok yerinde balık satılıyor. Diğer illerden gelen balıklar ve Murat Nehrinden avlanan balıklar ayrı ayrı alıcılar buluyor. Her balıkçı günlük ortalama 100 kilogram balık satıyor. Balık fiyatları kırmızı ve beyaz ete oranla ucuz olduğu için vatandaş balığı tercih ediyor" diye konuştu.

“Kırmızı et pahalı olduğu için bizde balık alıyoruz”



Tezgâhlarda balık almaya gelen vatandaşlardan ise, son zamanlarda kırmızı etin fiyatındaki artış nedeniyle kendilerinin balık almaya gücü yettiğini belirterek, “Haftada 2-3 defa mutlaka balık tüketiyoruz. Çeşidin bol olması ve fiyatların uygunluğundan dolayı memnunuz. Murat balığı lezzet açısından en çok tercih ettiğimiz balık türleri” dediler.