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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57

Vatandaşlar tarafından bulunan balaban doğaya bırakıldı

Kırklareli’nde vatandaşlar tarafından bulunan balaban kuşu, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşamına bırakıldı.Kırklareli’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim...

Vatandaşlar tarafından bulunan balaban doğaya bırakıldı
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Kırklareli’nde vatandaşlar tarafından bulunan balaban kuşu, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Kırklareli’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kuşu incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu anlaşılan kuş Kırklareli’ne gönderilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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