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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:04

Vatandaşlar Telekom’a tepkili

Bursa’nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar, Telekom’a dilekçe vermelerine rağmen mazgal kapağının bir türlü takılmamasına tepki gösteriyor.Runguçpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde bir apartmanın girişinde bulunan kontrol kapağının...

Vatandaşlar Telekom'a tepkili
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar, Telekom’a dilekçe vermelerine rağmen mazgal kapağının bir türlü takılmamasına tepki gösteriyor.

Runguçpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde bir apartmanın girişinde bulunan kontrol kapağının takılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Defalardır söylemelerine ve dilekçe vermelerine rağmen sonuç alamayan mahalle halkı isyan etti. Mahalle sakini Engin Uz, ”Bir sene önce takılan bu kapak sallanıyordu. Kapak bir iki defa içine düştü. Biz de düşen kapağı kendi imkanlarımızla çıkardık ve üzerine koyduk. Bunu yetkililere söyledik. Fakat ilgilenmediler. Aradan zaman geçtikten sonra kapağın hiç olmadığını gördük. Biz tamirat için kapağın alındığını düşündük. Fakat kapak hâlâ yerine konulmadı. Bunda kapağın çalındığını anladık. Telekom’a dilekçe verdim. Ne gelen var ne de soran. Çocuklarımızın veya yoldan geçenlerin buraya düşmesinden korkuyoruz. Birine bir şey olmadan bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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