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12 Ekim 2018 Cuma 11:04

Viaport Marina’da Enflasyonla Mücadele Destek Programına katıldı

Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan, dünyanın ilk ve tek olduğu belirtilen 9 fonksiyonu eğlence adası Viasea de Enflasyonla Mücadele Programına katıldı.Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan, dünyanın ilk ve tek olduğu belirtilen 9 fonksiyonu...

Viaport Marina'da Enflasyonla Mücadele Destek Programına katıldı
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Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan, dünyanın ilk ve tek olduğu belirtilen 9 fonksiyonu eğlence adası Viasea de Enflasyonla Mücadele Programına katıldı.

Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan, dünyanın ilk ve tek olduğu belirtilen 9 fonksiyonu eğlence adası Viasea de Enflasyonla Mücadele Programına katıldı. Bakan Albayrak’ın programı açıklamasının hemen ardından programa destek kararı alan Viaport Marina yönetimi, Viasea Akvaryum ve Viasea Tema Park’ta yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 25 indirim yaptı. Şirket kampanyaya katıldığını yayınladığı şu metinle duyurdu;

“Viaport Marina olarak ülkemizin refahı ve halkımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bu bağlamda halkımızın gönüllerince eğlenebilmesi için, Viaport Marina bünyesinde bulunan tema park ve akvaryumumuzun giriş fiyatında 2018 yılı sonuna kadar yüzde 25 oranında indirim uyguluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi şimdi de karşılaşacağı herhangi bir sorunun üstesinden geleceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığımız gibi bugün de ülkemize yöneltilen ekonomik saldırıları bertaraf edeceğinden eminiz”.
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