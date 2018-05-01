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01 Mayıs 2018 Salı 13:37

Viber’de bağlantı sorunu düzeldi

Rusya’da Telegram’ın kapanmasının ardından kullanılamayan mesajlaşma sevisi Viber, yeniden çalışmaya başladı.Rusya’nın resmi iletişim ve telekom düzenleyicisi kurumu Roskomnadzor, mesajlaşma servisi Telegram’a erişimi ülke çapında...

Viber'de bağlantı sorunu düzeldi
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Rusya’da Telegram’ın kapanmasının ardından kullanılamayan mesajlaşma sevisi Viber, yeniden çalışmaya başladı.

Rusya’nın resmi iletişim ve telekom düzenleyicisi kurumu Roskomnadzor, mesajlaşma servisi Telegram’a erişimi ülke çapında engellenmişti. Kullanıcıların Telegram’a giriş yapmak için IP değişikliği yapmasının ardından Roskomnadzor, bütün alt ağları yok etmeye çalışmış bu nedenle internete girişlerde büyük sorun yaşanmıştı. Kremlin onaylı mesajlaşma servisi olan Viber’de yaşanan teknik sorunlardan etkilenmişti.

Viber bugün yaptığı açıklamada, bütün teknik sorunların giderildiğini hizmet vermeye yeniden başladıklarını duyurdu. Açıklamada, “Kullanıcılar bir kez daha özgürce mesaj gönderip alabilir, arkadaşlarına ve ailelerine telefon edebilir” ifadesi yer aldı.
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