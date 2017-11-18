Devrek’ten Viranşehir de okuyan öğrencilere hediye kitap gönderildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Fatih İlkokulu tarafından Urfa’nın Viranşehir ilçesinde eğitim gören örgencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.



Loading...

Viranşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Devrekli Emrah Türedi’den gelen çağrıyı dikkate alan Devrekli öğrenciler, veliler ve esnaflar kitapları ve kırtasiye malzemelerini Viranşehir’de okuyan öğrencilere göndermenin mutluluğunu yaşadı. Konuyla ilgili bilgi veren Fatih İlköğretim Müdürü Ahmet Işıldak, ”Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Karataş Ortaokulunda görev hemşehrimiz ve meslektaşımız bizlere sürekli öğrencilerinin kitap ve kırtasiye yardımına ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. Bizlerde arkadaşlarımızla konun üzerinde durarak kardeş okul projesi kapsamında Karataş Ortaokulu öğrencileri için kitap ve kırtasiye yardımı kampanyası başlattık ve okulumuz öğretmenlerinden Gülyaşar Abay’ın koordinasyonunda ve özverili çalışmaları neticesinde ile kampanya başarıya ulaştı. Çok sayıda gönüllü katılım sayesinde hazırlanan yardım kolileri Devrek PTT Müdürlüğü aracılığıyla kardeş okulumuza ve öğrencilerine ulaşmak üzere yola çıktı. Kampanyamıza destek veren bütün öğrencilerimize, velilerimize, esnaflarımıza ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.