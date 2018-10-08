Volkan Bozkır’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır’ın dün vefat eden annesi Sevgi Kızoğlu Bozkır, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır’ın dün vefat eden annesi Sevgi Kızoğlu Bozkır, son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve eski AB Bakanı Volkan Bozkır’ın vefat eden annesi Sevgi Kızoğlu Bozkır (90) için Bebek Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Volkan Bozkır, eşi Nazlı Bozkır ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Törene, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Sevgi Kızoğlu Bozkır’ın naaşı defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi.