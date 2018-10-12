Washington Post’tan iddia

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 2 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının Türk yetkililerde bulunduğunu iddia etti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 2 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının Türk yetkililerde bulunduğunu iddia etti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Washington Post gazetesi, bir haberinde yeni bir iddia gündeme getirdi. Gazete, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının Türk ve ABD’li yetkililerin elinde bulunduğunu iddia etti. Haberde, söz konusu ses ve görüntü kaydının Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de konsolosluk binasından içeri girdikten sonra gözaltına alındığını ve Suudi gazetecinin öldürüldükten sonra vücudunun parçalara ayrıldığını işaret ettiği ileri sürüldü.

Washington Post’a konuşan gizli kaynak, “Ses kaydında, konsolosluğun içine girdikten sonra Kaşıkçı’nın başına gelenler bulunuyor. Arapça konuşan bir adam duyuluyor ve sorgulama, işkence ardından cinayet sesi geliyor” dedi, ses kaydının belirli bir bölümünün “korkunç” olduğunun altını çizdi.