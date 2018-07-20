Watergarden İstanbul’da akustik yaz konserlerinde bu hafta Aydilge sahne alacak

Watergarden İstanbul’da Akustik Yaz Konserleri kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Aydilge sahne alacak.

Watergarden İstanbul’un eşsiz havuz şovları eşliğinde her Cumartesi gerçekleşecek konser programının bu haftaki konuğu pop müziğin sevilen isimlerinden Aydilge olacak. Cumartesi günü 20.30’da sahne alacak Aydilge; Aşk Paylaşılmaz, Aşka Gel, Yine Ben Aşık Oldum gibi sevilen şarkılarını canlı performansıyla Watergarden sahnede müzikseverlerle buluşturacak.

Havuz şovlarının renkli atmosferi altında ücretsiz gerçekleşecek konser programları Eylül ayına kadar devam edecek.