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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:01

Yabancı öğrenciler Bursa’ya hayran kaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Polonya, Romanya ve Bosna Hersek Zavidovici’den gelen öğrenciler, Bursa’yı çok beğendiklerini ve gördükleri misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Bursa Büyükşehir...

Yabancı öğrenciler Bursa'ya hayran kaldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Polonya, Romanya ve Bosna Hersek Zavidovici’den gelen öğrenciler, Bursa’yı çok beğendiklerini ve gördükleri misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Polonya, Romanya ve Bosna Hersek Zavidovici’den gelen öğrencilerle görüştü. Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bursa’da bulunan Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic ile de bir araya geldi. Ziyarette, Mujanovic’e Zavidovici Belediye Başkan Yardımcısı Nermin Cahtorevic, Zavidovici Kovacı Okul Müdürü Midhat Mujanovic, Zavidovici Kültür Folklor Başkanı Enes Bajriç ile öğrenciler ve Bursa Balkan Kadınları Derneği üyeleri de eşlik etti.

Bursa’nın Balkanlar için önemini bildiğini söyleyen Başkan Aktaş, Balkanlardan göç eden pek çok vatandaşın da Bursa’da yaşadığına dikkati çekti. Bursa’nın Türkiye ve Balkanlar arasında dostluk köprüleri kurduğuna işaret eden Aktaş, öğrencilerin Zavidovici’den Bursa’ya gelmelerinin kültürel güzellikleri daha da pekiştirdiğini belirtti. Bosna Hersek heyeti de Bursa’yı çok beğendiklerini ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlattı. Mahallî kostümleriyle ziyarete gelen öğrenciler ise ilgi odağı oldu.

Başkan Aktaş, aynı zamanda, AB Erasmus Projesi çerçevesinde Polonya ve Romanya’dan gelen ve Alara Ortaokulu tarafından Bursa’da ağırlanan öğrencilerle de görüştü.
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