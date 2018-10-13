Yabancı yatırımcılar için Ankara ve İstanbul’da hizmet ofisleri açılıyor

İçişleri Bakanlığınca Türkiye’deki yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Ankara ve İstanbul’da hizmet ofisleri açılacak. Hizmet ofisleri bu ay içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye’deki yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Ankara ve İstanbul’da hizmet ofisleri açılacak. Hizmet ofisleri bu ay içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

Türkiye’yi yabancı yatırımcılara daha cazip hale getirmek ve yapılan yatırımları artırmak amacıyla Cumhurbakanlığı Kararnamesi ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 20’nci maddesinde düzenleme yapılmıştı. Düzenleme kapsamında İçişleri Bakanlığınca Yönetmeliğin 20’nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla İstanbul ve Ankara’da hizmet ofisleri açılacak. Bu ofisler, Yönetmeliğin 20’nci maddesinde belirtilen kapsam ve tutardaki yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ile ikamet izni/vatandaşlık işlemlerine ilişkin destek, danışmanlık ve başvuru takibi hususlarında hizmet sunacak.

Ofisler, 22 Ekim tarihi itibari ile hizmete başlayacak. İstanbul’daki ofis İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Reşadiye Cad. 34112 Eminönü adresinde; Ankara’daki ofis ise Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Kavaklıdere Mah. Binnaz Sok. No:2 Kavaklıdere-Çankaya adresinde faaliyette bulunacak.