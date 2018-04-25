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25 Nisan 2018 Çarşamba 21:37

Yafa’da eski Müslümanmezarlığı bulundu

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Yafa’da eski bir Müslüman mezarlığı bulundu.

Yafa'da eski Müslümanmezarlığı bulundu
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Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Yafa’da eski bir Müslüman mezarlığı bulundu.

İsrail işgali altındaki liman şehri Yafa’da, inşaat çalışmaları sırasında tarihi bir Müslüman mezarlığı bulundu. İsrail yetkililer inşaat alanındaki çalışmaları durdurma emri verdi.

Tarih boyunca, Haçlılar, Emeviler, Romalılar, Memlükler, Osmanlılar gibi pek çok devlet tarafından ele geçirilen Yafa kentinde Osmanlı dönemine ait tarihi eserler bulunuyor. En önemli eserlerden biri olan 2. Mahmud dönemine ait Mahmudiye Camii ve 2009 yılında TİKA tarafından restore edilmişti.
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