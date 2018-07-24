GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:42

Yağmur hava trafiğini aksattı

İstanbul’da yoğun yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dört uçak başka meydanlara yönlendirildi.

Yağmur hava trafiğini aksattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’da yoğun yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dört uçak başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul’da dün gece etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle dört uçak başka meydanlara yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda seferlerde gecikmeler yaşandı. Yağmurun ve dolu yağışının etkili olduğu saatlerde, Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken dört uçak başka meydanlara yönlendirilirken, bazı uçaklar da yağmur nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku