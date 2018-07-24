Yağmur hava trafiğini aksattı

İstanbul’da yoğun yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dört uçak başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul’da dün gece etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle dört uçak başka meydanlara yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda seferlerde gecikmeler yaşandı. Yağmurun ve dolu yağışının etkili olduğu saatlerde, Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken dört uçak başka meydanlara yönlendirilirken, bazı uçaklar da yağmur nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı.