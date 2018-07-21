GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:46

Yağmur ve fırtınanın yuvalarından düşürdüğü binlerce serçe yavrusu telef oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, binlerce serçe yavrusunu ağaçlardaki yuvalarından düşürerek telef etti.Kadirli ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı...

Yağmur ve fırtınanın yuvalarından düşürdüğü binlerce serçe yavrusu telef oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, binlerce serçe yavrusunu ağaçlardaki yuvalarından düşürerek telef etti.

Kadirli ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Sabah saatlerinde Cemalpaşa mahallesi Kabasakal parkı yanındaki yürüyüş parkurunda yürüyüş yapanlar 2 kilometre boyunca uzanan yerdeki binlerce ölü serçe yavrusunu görünce şok yaşadı. Ölü serçe yavrularını önce yaprak zanneden vatandaşlar, durumu daha sonra yetkililere bildirdi. Yürüyüş parkuru boyunca uzanan çınar ağaçlarında ki yuvalarından şiddetli fırtınadan dolayı yere düşen serçe yavrularının hepsi telef oldu. Yürüyüş parkurunda spor yapan bir vatandaş, “Zannediyorum akşam ki fırtınadan dolayı oldu. 2 kilometre boyunca her taraf binlerce serçe yavrusu ölüsü ile dolu. Ağaçta ki yuvalarından düşmüşler. Çok yazık çok üzüldük Doğal afetin acı bir tablosu” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku