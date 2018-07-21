Yakalanan çocuk dilenciler ailelerine teslim ediliyor

Kayseri Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri zabıta ekipleri işbirliğinde oluşturduğu mobil ekiplerle, çocukların sokaklarda dilencilik ve satıcılık yapmasının önüne geçiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, çocuk dilenciliği ve satıcılığının önüne geçmek için başlattığı proje, tüm illerde olduğu gibi Kayseri’de de uygulanıyor. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bir uzman psikolog, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünden bir polis ve Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri zabıta ekiplerinden bir zabıta memurundan oluşan 3 kişilik ekip, haftanın belirli günlerinde sokaklarda dilencilik ve satıcılık yapan çocukları topluyor ve ailelerine teslim ediyor.

Yakalanan çocuklar ailelere teslim ediliyor

Projenin başladığı 2017 yılının sonundan bu yana mobil ekipte görevli olan Uzman Psikolog Sema Atıç, projeyle çocukların dilenciliği meslek edinmelerinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Atıç, sokak sokak dolaşarak, dilencilik ve satıcılık yaptığını tespit ettikleri çocukları ailelerine teslim ettiklerini, aileyle ilgili yaptıkları araştırmalar neticesinde çocukları dilenciliğe iten nedenleri saptadıklarını ifade etti.

Çocukları dilenciliğe iten nedenler araştırılıyor

Projeyle çocuk dilenciliği ve satıcılığının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Erdem Albayrak, süreci şu şekilde anlattı:

“Mobil ekiplerimiz öncelikle ulaştıkları çocukların kimlik ve adres tespitlerini yapıyor, daha sonra çocuklarımızla birlikte çocukların ailelerine gidiyor. Aileler ile ilgili ayrıntılı bir sosyal inceleme yapılıyor. Bu incelemenin sonucunda çocuğu sokağa iten sebep tespit ediliyor. Eğer ekonomik kaynaklı ise kurum olarak Sosyal Ekonomik Destek (SED) dediğimiz destek modelinden yararlandırıyoruz. Kaynak anne babanın olumsuz tutumu ve ailenin yaşam şeklinden kaynaklı ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği, mahkemeden çocuklarımız için danışmanlık tedbir kararı istiyoruz. Sonuç olarak hem çocukların anne babalarına çocuk eğitimi konusunda danışmanlık ve psiko sosyal destek sağlıyoruz hem de çocuklara sokağın zararlarını öğretme konusunda çalışma yapılıyor. Çocuklarımız eğitime devam etmiyorsa yine mahkemeden eğitim tedbir kararı alıyor ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderiyoruz. Bu şekilde çocuklar zorunlu eğitimden faydalandırılıyor. Çocuklarımız içerisinde sağlık sorunu ve madde bağımlılığı olan varsa İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte uygulamak üzere sağlık tedbir kararı alıyoruz. Bütün bunlara rağmen ailelerimiz çocukları sokaktan çekmiyorsa, Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili maddeleri gereği, aile hukukundan doğan yükümlülüğü yerine getirmemelerinden dolayı aileye ceza davası açıyoruz. Bu da olmazsa çocukları koruma altına alıyoruz.”

“Vatandaş vermeye devam ettikçe çocuklar el açmaya devam edecek”

Her ne kadar bu tür projelerle çocuk dilenciliğinin önüne geçmeye çalışsalar da, vatandaşlar para vermeye devam ettiği müddetçe, dilenciliğin süreceğini belirten Albayrak, “Bu bir kısır döngü. Bu insanlar bize el açtığı için para veriyoruz, biz para verdiğimiz için de onlar el açıyorlar. Biz onlara para vermeye devam ettiğimiz müddetçe bu sorunun giderilmesi çok zor. Verdiğimiz her bozuk para o çocukların sokakta kalmasını teşvik ediyor, daha fazla çocuğun sokağa düşmesine neden oluyor. O nedenle bunu bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirmek ve sokaktaki bu çocuklara para verirken bunu göz önünde bulundurmak lazım” diye konuştu.