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24 Temmuz 2018 Salı 14:43

Yangın sonrası geri döndü aracını küle dönmüş buldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınının ardından evinin olduğu bölgeye gelen bir kişi arabası, römorku ve tarım aletlerini küle dönmüş halde buldu.

Yangın sonrası geri döndü aracını küle dönmüş buldu
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Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınının ardından evinin olduğu bölgeye gelen bir kişi arabası, römorku ve tarım aletlerini küle dönmüş halde buldu.

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında 60’a yakın çiftçi zarar görürdü. Yangında 50 hektar kızılçam ormanı küle döndü. 5 dönüm alan üzerinde bulunan yüzlerce palmiyeden ise kurtarılan olmadı. Kontrol altına alınan yangının acı bilançosu ise sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Kurşunlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Süleyman Sargın, alevlerin kendisine doğru geldiğini görünce eşi Nafize Sargın ve Oğlu Osman Sargın’ı da yanına alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Dumanlardan etkilenen Nafize Sargın hastanede kısa süreli tedavi altına alındı. Yangın sonrası evine geri dönen Süleyman Sargın acı gerçekle karşılaştı. Evin bir kısmı yanan Sargın’ın orman içerisinde bulunan kamyoneti, römorku, tarım aletleri ise küle döndü.

Zararın 50 bin TL olduğunu kaydeden Kurşunlu Mahalle Muhtarı Ramazan Sargın, "Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışma başlattık. Bakanımız ile en kısa sürede 4-5 muhtar bir araya gelerek görüşmeye çalışacağız. Allah daha büyüğünden korusun" dedi.
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