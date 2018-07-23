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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07

Yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı

Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde çıkan yangın sonrası, temizlik çalışmaları başladı.

Yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı
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Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde çıkan yangın sonrası, temizlik çalışmaları başladı.

Karabük’te 2 gün önce Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, temizlik çalışmaları başladı. Mobilya atölyesinin içerisinde bulunan ahşap, sünger ve yanıcı maddelerden dolayı zor anlar yaşatan ve 4 iş yerinde maddi zarar oluşturan yangın havadan ve karadan yapılan uzun müdahaleler sonunda söndürülmüştü. Yangın nedeniyle içerideki çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi.
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