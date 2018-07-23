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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56

Yanlış tedaviyle ayakları kesilen köpeğe yürüteç

Gaziantep’te yanlış tedavi sonrası iki ön ayağı kesilen köpek, bir vatandaş tarafından tasarlanan yürüteçle hareket etmeye başladı. Köpeğe daha sonra protez ayak takılacak.Gaziantep’te sokaklarda dolaştığı sırada bir vatandaş tarafından...

Yanlış tedaviyle ayakları kesilen köpeğe yürüteç
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Gaziantep’te yanlış tedavi sonrası iki ön ayağı kesilen köpek, bir vatandaş tarafından tasarlanan yürüteçle hareket etmeye başladı. Köpeğe daha sonra protez ayak takılacak.

Gaziantep’te sokaklarda dolaştığı sırada bir vatandaş tarafından bulunup, bir süre bakıldıktan sonra veterinerin yanlış tedavisi sonucunda ön iki ayağı kesildiği iddia edilen köpeğe protez ayak takılması için çalışmalar başladı.

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde ’hayat tamircisi’ olarak tanınan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için kendi olanaklarıyla yürüteç yaparak onların hayata tutunmasına yardımcı oluyor. İki ön ayağı kesilmiş vaziyette olan köpeği sosyal medyadan görerek çalışmalara başlayan Kızıl, yaptığı yürüteci Gaziantep’e getirip ilk etapta köpeğin alışmasını bekleyerek, ardından protez ayak takacaklarını söyledi.

Kızıl, ”3 yıldır hayvanların engellerini yok etmek için çalışıyorum. Burada köpeğimizi görmeye geldik ve ona bir yürüteç sürprizi yaptık. İlk etapta bir yürüteç deneyip sonra ayağı biraz daha incelirse ona 3D yazıcıdan iki tane protez desteği vereceğiz. O zaman Koştuğu ve mutlu olduğu ana hepimiz şahit olacağız. Biraz korktu yürüteçten ama ilerde alışacak diye düşünüyorum. Ampute edilmiş ön iki ayağı inceldiği zaman iki tane protez yapacağız” dedi.

Canlı Hayatları İyileştirme Derneği Başkanı Uzman Doktor Ufuk Tekbaş, hayvanların da duygularının olduğunu belirterek, "Hayvanların da duygusunun olduğunu bildiğimizden dolayı aramızda bir bağ oluştu. Bu durumdan etkilenerek ona bir yürüteç ve sonrasında protez yapma kararı aldık. Sağ olsun arkadaşlar da bu konuda bize yardımcı oldular. Hayvanların da duygusunun olduğunu biliyoruz. Protez bacaklara adapte olmaları biraz zaman alabiliyor. Belki rehabilitasyon da gerekebilir" diye konuştu.

Öte yandan, köpeğin iki ayağı inceldiğinde ve yürüteç ile yürümeye adapte olduğunda protez bacakların takılacağı belirtildi.
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