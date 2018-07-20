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20 Temmuz 2018 Cuma 18:09

Yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı

Afet ve acil durumlara karşı Çankırı Özel Karatekin Hastanesinde, bina içerisinde İtfaiye, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin katılımlarıyla gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.Yapılan senaryoya göre hastane binasının 7. katında bulunan...

Yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı
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Afet ve acil durumlara karşı Çankırı Özel Karatekin Hastanesinde, bina içerisinde İtfaiye, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin katılımlarıyla gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Yapılan senaryoya göre hastane binasının 7. katında bulunan mutfakta doğal gaz kaynaklı bir yangın çıktı. Görevli personeller tarafından ilk müdahale yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4. katta mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Akabinde senaryo gereği meydana gelen deprem neticesinde yaralıların bir kısmı Özel Karatekin Hastanesine götürüldü. Tatbikat gereği daha sonra Mor Koda geçildi.

Hastane içerisinde oluşturulan olay yeri müdahale ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda hastanedeki tatbikat başarıyla sonuçlandı. Tatbikatı gören vatandaşların bir kısmı gerçek olduğunu düşünerek uzun süre olayları inceledi.

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Özel Karatekin Hastanesi İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Potukoğlu, "Allah göstermesin olası bir afet durumuna karşı her an hazırlıklı olmalıyız. Bunun için tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar aslında bir iç denetimimiz olmuş oluyor. İç eksiklerimizi görmüş oluyoruz. Bundan sonra bizim işimiz bitmedi. İlgili arkadaşlarla oturacağız nerede ne yanlışlık oldu nerede ne yapmamız gerekirdi bunları konuşacağız. Bir sıkıntı durumunda, bir afet durumunda Özel Karatekin Hastanesi olarak biz işin neresinden tutabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda da tatbikatta emeği geçen arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda farklı senaryolarla bir araya geliriz inşallah, afet olmaz tatbikat olur." dedi.
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