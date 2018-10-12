GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:40

Yaralı balaban tedavi altına alındı

Manisa’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Büyükşehir veterinerleri tarafından koruma altına alınan balabanın tedavi sürecinin tamamlanmasının...

Yaralı balaban tedavi altına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Büyükşehir veterinerleri tarafından koruma altına alınan balabanın tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

Manisa’da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı balaban kuşu, Manisa Büyükşehir Belediyesi geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim edildi. Burada görevli veterinerler tarafından tedavi altına alınan balıkçıl kuşunun aynı zamanda bakımı ve beslenmesi de yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlıların yaşam hakkına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, yaralı balaban kuşunun tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku