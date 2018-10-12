Yaralı balaban tedavi altına alındı

Manisa’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Büyükşehir veterinerleri tarafından koruma altına alınan balabanın tedavi sürecinin tamamlanmasının...

Manisa’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Büyükşehir veterinerleri tarafından koruma altına alınan balabanın tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

Manisa’da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı balaban kuşu, Manisa Büyükşehir Belediyesi geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim edildi. Burada görevli veterinerler tarafından tedavi altına alınan balıkçıl kuşunun aynı zamanda bakımı ve beslenmesi de yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlıların yaşam hakkına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, yaralı balaban kuşunun tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağını belirtti.