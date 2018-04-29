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29 Nisan 2018 Pazar 10:55

Yaralı buldukları pelikanla otomobilde yolculuk ettiler

Konya’da 3 arkadaş iş çıkışı boş bir arazide buldukları yaralı pelikanı otomobillerine alarak Orman Bölge Müdürlüğüne götürüp teslim etti.Olay, önceki gün 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde meydana...

Yaralı buldukları pelikanla otomobilde yolculuk ettiler
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Konya’da 3 arkadaş iş çıkışı boş bir arazide buldukları yaralı pelikanı otomobillerine alarak Orman Bölge Müdürlüğüne götürüp teslim etti.

Olay, önceki gün 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede teknisyen olarak çalışan Halil İbrahim Acar ile arkadaşları Cengiz Çavdar ve Hasan Hüseyin Karakoç iş çıkışında boş bir arazide pelikan olduğunu fark etti. Arkadaşlar uçacağını düşündükleri pelikanın yaralı olduğunu fark edince yardım etmek için kolları sıvadı. Yardım etmek için yakalamak istedikleri pelikanın saldırısıyla karşılaşan arkadaşlar bir süre zor anlar yaşadı. Arkadaşlardan Halil İbrahim Acar, uzun uğraşları sonunda yaptığı bir hamleyle pelikanı yakalamayı başardı.

"Halil helal olsun kahramanım benim"

Arkadaşlar arasında eğlenceli dakikaların yaşandığı anlarda arkadaşlardan biri pelikanı yakalayan Halil İbrahim Acar’a "Halil helal olsun kahramanım benim. Helal olsun kardeşim sana. Akşam televizyona çıkacağız" diyerek sevincini paylaştı. Yaralı pelikanı otomobiline alan arkadaşlar önce polis merkezine giderek durumu bildirdi. Polis ekiplerinin yönlendirilmesinin ardından 3 arkadaş yaralı pelikanı Konya Orman Bölge Müdürlüğüne götürmek için tekrar araçlarına binerek yola koyuldu.

"Otomobilin arka koltuğunda pelikanla yolculuk etti"

Yaralı pelikanı otomobile alan arkadaşlar bir süre pelikanla otomobilin arka koltuğunda yolculuk etti. Pelikanın saldırısına uğramamak için hayvanın gagasını tutan arkadaşların neşeli anları kendi cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bütün bu anları videoya alan arkadaşlardan biri “Halil kardeşimiz şu anda pelikanla savaş yapıyor. Halil İbrahim kardeşim sen onun gagasını bırakırsan biz perişan oluruz” demesi dikkat çekti. Orman Bölge Müdürlüğüne ulaşan arkadaşlar pelikanı görevlilere teslim etmeden önce hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan, ayaklarından ve kanadından yaralı olduğu belirlenen pelikanın elektrik tellerine çarpma sonucu yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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