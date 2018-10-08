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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:20

Yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Bilecik’te kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.Bilecik’te elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan, duyarlı vatandaşlar tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yaralı...

Yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
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Bilecik’te kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Bilecik’te elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan, duyarlı vatandaşlar tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yaralı baykuşa ilk tedavisini yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Barınağımıza yaralı olarak vatandaşlar tarafından getirilen peçeli baykuş elektrik tellerine takılmış. Kanadında yaralanmalar var ve uçamıyor. Yaralarını tedavisini yapmaya başladık ve sonrasında aldığımız doğal ortama geri bırakacağız. Vatandaşlarımızda böyle vak’alarla karşılaştığında bize getirirlerse tedavisini yapıp aldığımız ortama geri salıyoruz. Ülkemizde çok sayıda mevcut olan peçeli baykuş genellikle geceleri uçuyor ve kemirgenlerle besleniyor" dedi.
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