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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:56

Yaralı köpeğin yardımına Başkan Toksoy ve hayvanseverler yetişti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaralı köpeğin imdadına Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve hayvansever vatandaşlar yetişti.

Yaralı köpeğin yardımına Başkan Toksoy ve hayvanseverler yetişti
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaralı köpeğin imdadına Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve hayvansever vatandaşlar yetişti.

Alperen Hazman isimli hayvansever vatandaş gezinti yaparken yaralı bir şekilde yatan köpeğe rastladı. Köpeğin yardımına giden vatandaş, yerde yatan yaralı köpeğe hemen kanaması olan bölgeye tampon yaptı. Alperen Hazman daha sonra veteriner hekim çağırdı. Ayağı kopan köpeğe veteriner tarafından dikiş atıldı.

Daha sonra hayvansever vatandaşlar, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile görüşerek yardım istedi. Başkan Toksoy konuya duyarsız kalmayarak hemen araç tahsis ederek yaralı köpeği Kars’a gönderdi. Başkan Toksoy tarafından hayvan barınağı görevlilerine haber verilmesi üzerine köpeğin başına görevliler geldi.

Yaralı köpek, görevliler tarafından aracın bagajından alınarak Kars’ta bulunan hayvan barınağına götürüldü.
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