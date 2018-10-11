Yargıtay Başkanı Cirit: 'Türkiye'deki yargının 5 ana kara deliği vardır, birinci kara delik artan iş yükümüz'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’deki yargıda bulunan sorunlara değinerek, "Türkiye’deki yargının 5 ana kara deliği vardır. Birinci kara delik artan iş yükümüz. Çok fazla iş yükümüz var. Yargıtayımıza geçtiğimiz yıl gelen dava sayısı 200 bindir. Dünyada bizden sonra gelen Fransız yargıtayıdır ve 27 bin dosya gelmiştir" dedi.

Bu yıl 150’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul CVK Bosphorus Otel’de Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi düzenlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ofisi (UNDP) ile yapılan işbirliği çerçevesinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan zirveye 5 kıtadan 30 ülkenin yüksek mahkeme başkanları, uluslararası uzmanlar ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların en üst düzey temsilcileri katılıyor. Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi’nin ele alındığı toplantıda katılımcılar, farklı ülkelerin hukuk sistemleri hakkında etik, şeffaf ve güven konularını tartışacak.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Yargıtayımız bu yıl 150’inci yıl dönümünü kutluyor. Bir taraftan geleneğine ve tarihine bağlı olan Yargıtayımız, bir taraftan da çağdaş teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle adına görev yaptığı Türk milleti için yargı görevini yerine getiriyor ve adaleti tesis etmeye çalışıyor. Bu yıl 150’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Yargıtayımız, bir başka başarıyı da dünyada yargıda şeffaflık ile ilgili İstanbul Bildirgesi’ni Birleşmiş Milletler Kalkınma Ofisi ile birlikte hazırlayarak tüm dünyanın tanıtımına sundu. Şu ana kadar 40 ülke ile yapmış olduğumuz birlikte çalışmalar bugün de 30 ülke yargıtayından gelen Yargıtay başkanları ile birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yargıdaki şeffaflık ki bu dünyada tek ve ilk bir modeldir, yargıda şeffaflık ile ilgili İstanbul Bildirgesi’ni tüm dünyaya sunmak suretiyle referans bir dergi haline getireceğiz. Aynı Bangalovya Yargı Etiği İlkeleri, Budapeşte Savcı Etiği İlkeleri gibi yargıda şeffaflık ile ilgili İstanbul Bildirgesi’ni tüm dünyanın tanıtımına sunduk ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ofisi ile birlikte bunu tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

“İstanbul Bildirgesi şeffaflık alanında ilk ve tek bildirgedir”

Yargıda şeffaflık alanında yapılan bu çalışmada Türkiye’nin öncü ve lider olduğuna dikkat çeken Cirit, “Yargıda dürüstlük küresel ağı kapsamında yapılan çalışmalara da davet edilerek aktif katkı sağlayan Yargıtay, şeffaflık konusunda yapısal yenilikleri hızla gerçekleştiriyor. Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi’nin en somut ve en iyi uygulama örneklerini Türkiye’de gerçekleştiren Yargıtay, bildirgenin uluslararası alanda tanınması için de çalışmaktadır. İstanbul Bildirgesi şeffaflık alanında ilk ve tek bildirgedir. Tüm dünyada bakir bir alanda ilk defa düzenlenen bir metindir. Bu konuda da Türk Yargıtayının öncülük yapmış olmasından ayrıca kıvanç duyuyoruz. Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi yargının topluma karşı hesap verilebilirliği bakımından da önemli bir kilometre taşıdır” açıklamasında bulundu.

Davaların elektronik ortamdan takibine ilişkin soru üzerine Cirit, “Yargıtayımız geçtiğimiz yıl 650 bin karar verdi. Ondan önceki yıl yine 650 bin karar verdi. Ondan önceki yıl 900 bin karar verdi. Biz 3 yıl önce tüm Yargıtayın kararlarını kişisel verileri temizlemek üzere yani kişi isimleri, soyisimleri, yer imgeleri, bunları temizlemek suretiyle tüm kararlarımızı kamuoyunun erişimine açtık. Şu ana kadar yaklaşık Yargıtay sitemizde 40 dairemizin 4 milyondan fazla kararı bulunmaktadır. Her insanımız buna rahatlıkla ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Yargıda artan iş yükü problemine yönelik çalışmalara değinen Yargıtay Başkanı Cirit, ”İcra dosyaları ve infaz dosyaları ile baktığımızda yaklaşık ilk derece yargılar hakim ve savcılarımız yaklaşık 10 milyon dosya ile uğraşmaktadırlar. Bu aşırı bir iş yüküdür. İş davalarında dava şartı olarak arabuluculuğun getirilmiş olması, uzlaştırma sayısı geçtiğimiz yıl 228 bin davanın uzlaştırma ile sonuçlandırılmış olması önemli olmakla birlikte Türkiye için iş yükü sorunun çözülmesi noktasında çok fazla bir ilerleme kaydetmediğimizi göstermektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile biz bu meseleleri çözebiliriz ve uzlaştırma her zaman için arabuluculuk, uzlaştırma, tahkim daha basit daha masrafsız daha sonuç alıcı bir yöntemdir. Bunların getirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“En büyük problemimiz iş yükü problemidir”

Türkiye’deki yargıda bulunan sorunlara değinen Cirit, “Türkiye’deki yargının 5 ana kara deliği vardır. Birinci kara delik artan iş yükümüz. Çok fazla iş yükümüz var. Yargıtayımıza geçtiğimiz yıl gelen dava sayısı 200 bindir. Dünyada bizden sonra gelen Fransız yargıtayıdır ve 27 bin dosya gelmiştir. Amerika yüksek mahkemesine gelen 10 bin dava dosyasının ancak 80’i karara varmaktadır. En büyük problemimiz iş yükü problemidir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri tahkim, arabulucuk ve uzlaştırma ile bunları çözebiliriz. İkinci olarak sık sık yapılan mevzuat değişiklikleri hukukta bir belirsizlik meydana getirmektedir. Üçüncü olarak hukuki eğitimin yetersiz olması. Yüze yakın hukuk fakültesinin lisans eğitimi veriyor olması ve buradan çıkan öğrencilerin temel eğitimdeki eksikliklerini de daha sonraki hukuk eğitimi eksiklikleri ile birlikte iyi bir hukukçu yetiştirme noktasında çok iyi hukuk fakültelerimiz de var ama çok da iyi olmayan hukuk fakültelerimiz var. Bunların olması gibi bir takım kara deliklerimiz var. Biz bu sorunları ve giderme yollarını da biliyoruz. Bunu ancak çok fazla çalışarak, yapısal reformlar yaparak ki bununla ilgili çalışmalarımız zaten vardır çünkü ne kadar hakim getirirseniz getirin ne kadar çok daire kurarsanız kurun ne kadar çok mahkeme kurarsanız kurun artan iş yüküne bunlar engel olmayacaktır. Önemli olan bunun gelişini engellemektir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.