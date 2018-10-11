Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay’daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay’ın sitesine girildiğinde görülebilir."
IHAAW092114-GEN/11-10-2018 - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay’daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay’ın sitesine girildiğinde görülebilir." 11.10.2018 09:21:14 TSI NNNN