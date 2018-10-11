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11 Ekim 2018 Perşembe 09:21

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay’daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay’ın sitesine girildiğinde görülebilir."

IHAAW092114-GEN/11-10-2018 - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay’daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay’ın sitesine girildiğinde görülebilir." 11.10.2018 09:21:14 TSI NNNN

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: 'Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay'daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay'ın sitesine girildiğinde görülebilir.'
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IHAAW092114-GEN/11-10-2018 - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay’daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay’ın sitesine girildiğinde görülebilir." 11.10.2018 09:21:14 TSI NNNN
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