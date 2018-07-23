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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17

Yarım asırlık davada sona doğru

Atakum ilçesinin Altınkum mevkiinde 50 yıla yakın süredir devam eden tapu mülk davası, vatandaşların lehine sonuçlandı. Yargıtay sonucunun açıklanmasını bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, süreç...

Yarım asırlık davada sona doğru
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Atakum ilçesinin Altınkum mevkiinde 50 yıla yakın süredir devam eden tapu mülk davası, vatandaşların lehine sonuçlandı. Yargıtay sonucunun açıklanmasını bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, süreç hakkında bilgi vererek, "Yarım asırlık sorunun, bizim dönemimizde çözüme ulaşıyor olmasından mutluyuz" dedi.

Çakırlar Korusunda düzenlenen kahvaltı programında, Altınkum mevkii sakinleriyle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 50 yıla yakın süredir devam eden, 450 dönümlük tapu davasının vatandaşlar lehine olumlu sonuçlandığını, yargıtay kararının beklendiğini kaydetti. Başkan Taşçı, yarım asıra yakın süredir devam eden sorunun çözümü noktasında, 4 yıldır sürekli vatandaşlarla birlikte olduklarını belirterek, "50 yıla yakın süredir devam eden tapu mülk davasında, mutlu sonuca yaklaşıldı. Yıllardır çözüme ulaşamayan, ancak bizim dönemimizde, büyük gayretlerimiz sonucunda çözüm aşamasına gelen tapu sorunu, vatandaşlarımızın lehine sonuçlandı. Yargıtay sonucu da yakın zamanda açıklanacak ve inşallah bu sonuç olumlu olarak kesin çözüme ulaşacak. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu konuda, ilgili vatandaşlarımızı gerçekleştirdiğimiz kahvaltı programında bilgilendirdik. Yaklaşık 450 dönümlük tapu davasında, göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımızın yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olacağız" diye konuştu.

Yıllardır verdikleri mücadelede mutlu sona yaklaştıklarını söyleyen Altınkum Belediyesi Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Nafiz Kaya, "Yıllardır, bu bölgede mağdur olan vatandaşlarımızın, bu mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele ediyoruz. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da bu mücadelemizde yanımızda oldu. Göreve geldiği günden bu yana hep destek olan ve bize yol gösteren Başkan Taşçı’ya teşekkür ederiz. Nihayet mahkememiz sonuçlandı ve lehimize karar çıktı. Yargıtay’da kararın onaylanmasının ardından, bu bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetleri son bulacak" şeklinde konuştu.
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