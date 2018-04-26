Yarışmanın sonu 'acı' bitti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yedikleri biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyeleri su dökerek serinletirken yarışmanın birincisi 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil oldu.

Kumluca’da 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ’Acı Biber Yeme Yarışması’ yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada biri kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberlerle birlikte domates ve ayran da verildi.

"Yandık" diyerek protokole koştular

Davul zurna eşliğinde başlatılan yarışta 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden ’yandık’ diye yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek serinletmeye çalıştı.

3 dakikada 315 gram acı biber

Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrolünde 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil birinci, 299 gram acı biber yiyen geçtiğimiz yılın birincisi Hüseyin Akşit ikinci, 279 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş ise üçüncü oldu.

"Ürüne güveniyoruz"

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarışmaya katılmak isteyenlerin sadece Kumluca değil, Türkiye’nin değişik yerlerinden de geldiğini söyledi. Acı biber yemenin amacının Kumluca ve yöresine sera üretimini anlatmak, üreticilerin topluma ürettikleri ürünleri ’kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz’ mesajı vermek olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şunları söyledi:

"Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Burada yediğimiz biberi kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında Türkiye’de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugün de gördünüz kendi ürettikleri ürünleri üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı" dedi.

Bu yıl birinci oldu

Acı biber yeme yarışmasında 315 gramla birinciliği elde eden Hasan Özdil, "Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yiyoruz. Buradan bunu tüm dünyaya duyuruyoruz. Biz biberi sera içinde de yıkamadan yiyoruz. Bu yarışmayı düzenlediği için Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmanın tek kadın yarışmacısı Rabia Türk ise, "Ürünlerimiz organiktir. Serada çalışırken de yiyoruz. Kalıntı yoktur. Güvenle yiyebilirsiniz" ifadelerini kaydetti.

Altınla ödüllendirildiler

Yarışma sonunda protokol tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tek kadın yarışmacıya ise Başkan Çetinkaya tarafından medeni cesaretlerinden dolayı gram altın hediye edildi. Yarışmaya Ufuk Türk eşi Rabia Türk ve yeğeni Murat Türk ile birlikte katıldı. Ailenin en küçük ferdi 6 yaşındaki Mahmut Türk hem annesine babasına hem de kuzeni Murat Türk’e destek oldu.