Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında 6-8 Ekim 2014 tarihinden meydana gelen Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için anma etkinliği düzenlendi. Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri ve vatandaşlar katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“6-8 Ekim unutulmaması gereken acı bir olaydır”

Etkinlikte konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkan Ömer Çelik, 6-8 Ekim olaylarının unutulmaması gereken acı bir olay olduğunu belirterek, “6-8 Ekim olaylarına gelmeden önce adına çözüm süreci denilen aslında çözümsüzlük süreci olan ve akıl tutulması olan bir siyasi gelişme neticesinde bölgede kurulduğu günden şimdiye kadar bu halka kandan, göz yaşından başka, zulümden başka hiçbir şey vermemiş ve verecek bir şeyi de aslında olmayan PKK ve yandaşları bununla palazlanmış , şehirleri, köyleri ve evleri adeta birer silah deposu haline getirmişlerdi. Bu neticede onların yularını elinde tutanlar, onları maşa olarak kullananlar ve gayeleri İslam’dan uzak kendilerine kölelik yapacak sevgiden ve merhametten uzak bir Kürt gençliği oluşturmaktı. Onların insanlık dışı hedeflerine engel olacak olanlar sadece İslam’ı yaşamak isteyen ve bu mazlum halkın kurtuluşunun İslam’da olduğuna inanan Yasin ve onlar gibi inanan İslami camiaların Müslüman gençleri idi. Bundan dolayı 6-8 Ekim’de İslami camiaların kurumlarına, Kuran kursları ve camilere vahşice, insanlık dışı yöntemlerle saldırdılar. Gayeleri, kendilerine engel olarak gördükleri İslami camiaları ve müntesiplerini planlı ve programlı bir vahşetle ortadan kaldırmak, sindirmek, hafızalara bu vahşeti hakim kılarak bölgede İslam’dan uzak köle bir Kürt gençliği oluşturmaktı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey oldu. Allah onları şehitlerin mübarek kanlarıyla rezil ve rüsva etti ve onları sokağa çağıran azmettiricileri de kıyamet gününe kadar lanetle anılacak. Allah onlara rahat yüzü vermiyor. Kıyamete kadar da vermeyecek inşallah” dedi.

Etkinlik okunan duaların ardından sona erdi.