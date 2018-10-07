Yastık altına hücum

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse...

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için bu yıl ikincisi düzenlenen yüzde 24 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk 11 günde kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 95’i 217 milyon TL’lik borçlarını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflarla kapattı. Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı 212 milyon 35 bin TL’lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyanın ilk 11 gününde 5 bin 482 vatandaşın yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin TL’lik borcun 217 milyon TL’si yastık altından ödendi.

"Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir" diyen TOKİ Başkanı Turan, "Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı. Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Borcunun tamamını kapatamayan 527 konut ve iş yeri alıcımız yaptıkları 16 milyon 455 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyasından faydalandı” açıklamasında bulundu.

Yüzde 24 indirim kampanyasında kısmı ödemeyle yararlanan vatandaşlarla beraber toplam 5 bin 482 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 228 milyon 490 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

Son başvuru 19 Ekim 2018

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini ifade ederek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi" dedi.

TOKİ Başkanı Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti. Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğunu dile getiren Turan, “Birikimlerin konut amaçlı kullanılması sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Turan, “İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız" değerlendirmesini yaptı.