Yaya geçidi var çizgisi yok, çizgisi var yaya geçidi yok

Bilecik’te bir cadde üzerinde bulunan yaya geçidi çizgilerinin, orta refüjde ayrılan bölümün 10 metre aşağısına yapılması şaşkınıkla karşılandı.

Osmaneli ilçesinde çift yönlü trafiğin yer aldığı Ankara Caddesi üzerindeki refüjde yayalar için ayrılar bölümün her iki tarafından yer alması gereken yaya geçidi çizgileri, metrelerce aşağıya yapıldı. Osmaneli’ni Bilecik ve Sakarya’ya bağlayan ve günde üzerinde binlerce aracın geçtiği Ankara Caddesi geçtiğimiz ay Karayolları tarafından sıcak asfalt çalışması yapıldı. Karayollarına bağlı ekipler, asfaltlama işleminin bitmesinin ardından belli aralıkla olması gereken yaya geçidinin denk geldiği kısımda çizgi çalışması yaptı. Bu çizgi eski yaya geçidine denk gelmeyince çizgiler geçidin yaklaşık 10 metre gerisine yapıldı. Bu duruma sürücüler ve vatandaşlar tepki göstererek, burada yaşanabilecek bir kazada suçlunun kim olacağını sordular.

Öte yandan yapılan asfalt çalışması sonrası Osmaneli İlçe Belediyesinin orta refüj düzenlemesi yaparak, yaya geçidini çizginin bulunduğu alana alacağı öğrenildi.