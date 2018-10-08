Yaylalardan dönüş başladı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde havaların serinlemesiyle birlikte yaylada bulunan hayvan sürülerinin göçü sürüyor.

Yazın havaların ısınmasıyla yemyeşil otların kırları donattığı, başta yaylaya göçe işaret eden ‘vargel’ olmak üzere rengarenk çiçeklerin açtığı yaylalara, neşeli türküler söyleyerek giden hayvan sahipleri şu sıralar havaların soğumasıyla birlikte geri dönüşe başladılar. Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda ‘vargit’ çiçeklerinin açmaya başlamasıyla birlikte geri dönüşe başlayan hayvan sahipleri Mayıs ayından bu yana yaylada besledikleri koyunları ile birlikte yola koyuldu. Karayolundan geçerken trafik akışını yavaşlatan koyun sürüleri vatandaşların ilgisini çekti.