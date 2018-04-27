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27 Nisan 2018 Cuma 10:32

Yemen hükümeti, Husilerin terör örgütü ilan edilmesini talep etti

Yemen hükümeti, terör örgütü ile mücadele etmek için Husilerin terör örgütü olarak ilan edilmesini istedi.

Yemen hükümeti, Husilerin terör örgütü ilan edilmesini talep etti
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Yemen hükümeti, terör örgütü ile mücadele etmek için Husilerin terör örgütü olarak ilan edilmesini istedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmalik Almiklafi, terör örgütü ile mücadelede Husilerin terör örgütü olarak ilan edilmesini istedi. Almiklafi, Paris’te gerçekleştirilen terörle mücadele etme konferansında yaptığı konuşmada, Yemen halkının zor şartlar içinde olduğunu belirterek, ülkeyi mezhepsel ve bölgesel çatışmaya sürükleyen Husiler başta olmak üzere El-Kaide gibi terör örgütlerinden halkın sıkıntı çektiğini söyledi. Almiklafi, Husilerin terör örgütü olarak tasnif edilmediğini, Husilerin bir yandan kaçakçılık, bir yandan insan kaçakçılığı ve kara para aklama çeteleri, bir yandan da El-Kaide terörü ile anlaşma içinde olduğunu aktardı.
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