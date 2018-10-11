Yemenli çocuklar hayatta kalmak için üzüm yaprağı yiyor

5 milyondan fazla insanın açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kaldığı Yemen’de aileler, çocuklarına hayatta kalmaları için pişmiş üzüm yaprağı yediriyor.Yemen’de Mart 2015’te şiddetin tırmanmasından bu zamana kadar yaklaşık...

5 milyondan fazla insanın açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kaldığı Yemen’de aileler, çocuklarına hayatta kalmaları için pişmiş üzüm yaprağı yediriyor.

Yemen’de Mart 2015’te şiddetin tırmanmasından bu zamana kadar yaklaşık 10 bin insan öldürüldü, 50 bin kişi yaralandı. 3 milyon Yemenli ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş ve devam eden abluka akut gıda güvensizliğine ve büyük bir enflasyona yol açtı. Yemen’de 5 milyondan fazla insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Çocuklarına yedirecek hiçbir şeyi olmayan çok sayıda Yemenli anne ve baba, çareyi çocuklarına pişmiş üzüm yaprağı yedirmekte buldu.

5 milyon Yemenli ölüm riski altında

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yetersiz beslenme yüzünden 400 bin Yemenli çocuğun tedaviye ihtiyacı olduğunu, 50 bin çocuğun ise ölüm riski altında olduğunu bildirmişti. O zamandan bu yana durum daha da kötüleşti. Uluslararası Çocukları Koruyun Yardım Kuruluşu, kıtlığın 5 milyon çocuğu etkileyeceği konusunda uyardı.

Norveç Mülteci Konseyi’nden Becky Bakr Abdulla, "Eskiden geçinmek için durumu yeterli olan aileler şimdi aç kalmamak için sokaklarda dileniyor. Bu şu an birçok Yemenlinin 3 yıldan fazla yaşadığı bir gerçektir" dedi.

Ülke ekonomik kriz altında

Yemen, çatışmalar nedeniyle bu duruma düşmeden önce zaten bölgedeki en fakir ülkelerden biriydi. Şu an yaşanan ekonomik kriz ülkeyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Abdulla, pirinç ve ekmek gibi günlük yiyecek ürünlerindeki fiyatların aşırı yükselmesi, çok sayıda insanın maaşlarını alamaması ve Yemen riyalinin değer kaybetmesinin ülkede yaşanan bu felakete yol açtığını söyledi. Abdulla, “Ülke ekonomisi çökmek üzere, bazı insanlar durumu protesto etmek için sokaklara çıkmaya başladı. Birçok insan patlama noktasına ulaştı" ifadelerini kullandı.