Yemenli göçmenler ABD’de 18 ay daha kalabilecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle bin 250 Yemenli göçmenin 18 ay daha ABD’de kalmalarına izin verileceği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle bin 250 Yemenli göçmenin 18 ay daha ABD’de kalmalarına izin verileceği belirtildi.

Beyaz Saray, Yemen’de iç savaşın devam etmesi nedeniyle ABD’deki Yemenli göçmenlere verilen "geçici koruma statüsü" süresini 18 ay uzatma kararı alındığını açıkladı. Buna göre ABD’deki Yemenli göçmenlerin geçici koruma statüsü Mart 2020’ye kadar geçerli olacak.

Yemen’de 2015’den bu yana hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husi milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Ülkede dünyanın en büyük insani krizinin yaşanmasına neden olan iç savaşta en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.