Bursa’nın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak’ın Ankara’ya tayinin ardından yerine atanan Ümit Güner göreve başladı.Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Güner, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü görevine tayin edildi. 19 yıllık görev hayatı boyunca Yalova, Kosova Birleşmiş Milletler Polis Gücü, Siirt Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Katar Büyükelçiliği Misyon Koruma, Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Güner, 1978 Manisa Gördes doğumlu. Evli ve üç çocuk babası Ümit Güner, yeni görevine başladı.
Yeni emniyet müdürü göreve başladı
Bursa’nın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak’ın Ankara’ya tayinin ardından yerine atanan Ümit Güner göreve başladı.Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Güner, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü...