Yeni Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlüğe giriyor

Haberleşme sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği 28 Nisan’da yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelikle birlikte tüketici hak ve menfaatinin korunması konusunda birçok yenilik yer alacak.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, iletişim merkezi ve elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarına ilişkin düzenlemeler toplantısı gerçekleştirildi. Haberleşme sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini belirten BTK Başkanı Ömer Sayan, "Kurumumuz tarafından hazırlanan haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği 28 Nisan’da yürürlüğe girecek. İletişim sektörü tüketicinin korunması noktasında BTK tüm sektörlere öncü olmaya devam ediyor. Kurum olarak tüketicilere en üst seviyede fayda sağlayabilecek hayata geçirmek görevimiz. Yeni yönetmelikle birlikte tüketici hak ve menfaatinin korunması için birçok yenilik yine iletişim sektöründe yer alacak. Bu yönetmelik kapsamında ilk kez abonelik sözleşmelerinin kurumumuz tarafından belirlenebilecek hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tesis edilebilecek. Şimdiye kadar elektronik aboneliğin durum olmadığı bir durum söz konusuydu bir geçiş süreci oldu. Bu yeni yönetmelikle birlikte bunun yolu açılmış oldu" dedi.

"Cihazın ayıbından işletmeciler sorumlu olacak"

"Tüketicilerin veya işletmecilerin, tablet veya bilgisayar kullanarak işletmeci ofisleri veya kendi meskenlerinde abonelik sözleşmeleri düzenlemesine ilişkin gerekli kuralları belirliyor olacağız" diyen Sayan, "Cihaz içeren sözleşmelerde cihazın ayıbından da işletmeciler sorumlu olacak. Yabancı uyrukların abonelik sözleşmelerinde geçerli olan kimlik belgesi de kabul edilebilecek. Bunun yanında ispat yükümlülüğü ortadan kalkacak. Abonelerin kampanyaları bitmeden önce, kampanya sonrası bilgilendirmeleri abonelere sesli veya kısa mesajla iletilebilecek. Tüketicilerimiz için sabit haberleşme sistemlerinde yeni adreste şebeke olması halinde 10 gün içerisinde nakil işlemi tamamlanacak ve hizmet cayma bedeli farkı alınmayacak. Görme engelli vatandaşların yurt dışında servis hizmetlerinden yararlanması için bilgiler sesli olarak iletilecek. Cihaz değişim ve iade de, işletmecinin yetkili kıldığı tüm servislerde gerçekleştirilebilecek. Tüketicilerin, hat değişikliği sebebiyle operatörlerden alacakları iade parasını ise E-devlet üzerinden kolayca yapabilecekler" şeklinde konuştu.