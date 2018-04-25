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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:25

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı’nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri ‘haka’ dansı yaptı.Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki...

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı’nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri ‘haka’ dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu’nun dans gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı’na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. Katılımcılar, dansı ilgiyle takip etti.
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