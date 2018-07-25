Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadın komitelerimizin artık yeni projelerle, yeni yaklaşımlarla daha çok alanlarda yer alma zorunluluğu var. Eğer kadınlar bu meselelerinin çözümü konusunda kendilerine inanır, sendikalarına ve konfederasyonumuza inanırlarsa biliniz ki sorunların çözümünün yarısını halletmiş olacağız" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in ’’Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’’nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek, "15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu büyük fedakarlığa, büyük mücadeleyi takdirle ve şükranla anıyoruz. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz gecesinde her zaman olduğu gibi yine en önde milletimizle beraber bu hain kalkışmaya karşı büyük bir mücadele verdik. 15 Temmuz’u HAK-İŞ olarak unutmayacağız ve 15 Temmuz’un faillerinin en ağır şekilde yargılanıp ceza alması için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadın emekçilerin HAK-İŞ’te kendilerini ifade edebilme platformunu oluşturduk"

HAK-İŞ’in birçok farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’HAK-İŞ mütevazı imkanlarıyla, ilke ve değerlerine uygun, kuruluş anlayışımızı pekiştirecek ve bizi geleceğe taşıyacak projelere hep taraf olmuştur. İmkanlarımız, kıt kaynaklarımız, mütevazı kadrolarımızla beraber farkındalık oluşturabilecek projeler hayata geçirdik. Büyüyerek, gelişerek, büyük bir misyonun, davanın taşıyıcısı olma sorumluluğun farkında olarak önemli bir yerdeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, coğrafyamız ve bizim yaşadıklarımız daha fazla sorumluluk almayı, bu alanda daha fazla gayret edip daha güzel, önemli ve gelecekte hepimizi etkileyip ilgilendirecek projelere imza atmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak önce kadın çalışanların sendikalarda daha fazla yer almaları konusunda bir yol haritası oluşturduk. Kadın stratejimizi oluştururken bu noktadan yola çıkıp önemli hedefler koyduk. HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin kurulması bile, bu komitenin varlığını devam ettirmesi bile geçmişle kıyasladığımız zaman önemli bir başarıdır. HAK-İŞ’in çalışan kadınlara yönelik esas yapması gerekenler, emekçi kadınların HAK-İŞ’te toplanmalarını sağlamak, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda üyeliklerini gerçekleştirmek ve onların çalışma hayatında karşılaştıkları bütün sorunlara çözüm bulma konusunda çaba sarf etmek. Sadece ülkemizde değil bütün insanlığa yönelik yapmamız gereken sorumluluklarımızla bunları yerine getirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ’in bir işçi konfederasyonu olarak doğaldır ki öncelikli olarak üyelerinin sorunlarının çözümü konusunda somut ve sonuç almaya yönelik projeler yapmalıdır. Çalışan kadın emekçi arkadaşlarımızın her birini dinlediğimiz zaman her birinin özel hikayelerinin olduğunu görüyoruz. Hala ciddi şekilde kreş sorununu çözemedik, hala aile ve iş yaşamını istediğimiz noktada çözemedik. Hala çalışma şartlarını kadın anne eş olarak planlayıp gerçekleştiremedik. Bunun getirdiği zorlukları yaşıyoruz. Fakat bir şey daha yaptık. Kadın emekçilerin HAK-İŞ’te kendilerini ifade edebilme platformunu oluşturduk. Bu çok önemli bir adım."

"Sendikalarımızda kadın çalışanlarımız kadın emekçilerimiz daha çok rol üstlenmeli"

"82 bölgede HAK-İŞ temsilciliğiyle büyük bir organizasyonuz. 650 binin üzerinde üyemizle Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisiyiz" diyen Arslan, "160 bine yaklaşan bir kadın üye sayısıyla onurlu bir olarak ortadayız. Bütün bu kadın üyemizi ve milyonlarca kadın emekçiyi harekete geçirmek için yapmamız gereken çok işlerimiz var. Bundan sonra yeni bir aşamaya geçmek zorundayız. Kadın üyelerimizin hem iş yerlerinde iş yeri sendika temsilcisi olarak hem şubelerde şube yöneticileri olarak hem sendikalarımızın merkezlerinde genel merkez yöneticisi olarak hem HAK-İŞ Konfederasyonu’nda HAK-İŞ yönetim kurulu üyeleri olarak yer almalarının zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunu biz Hak-İş olarak hedef koyuyoruz. Sendikalarımızda kadın çalışanlarımız kadın emekçilerimiz daha çok rol üstlenmeli. Sendikada liderlik yapabilecekleri alanlarda daha fazla kendilerini geliştirmeleri ve mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu çözümde sadece kadınların değil, kadın ve erkek olarak HAK-İŞ’lilerin sorumluluğudur. Sorunların çözümünü salt kadınlardan beklemek haksızlık olur. Erkekleri de bu mücadeleye dahil etmemiz gerekiyor. Bu sorunların çözümünü birlikte başarabileceğimize hepimizin inanması gerekiyor. Bugün modern dünyada kadın ve erkek bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirebilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. HAK-İŞ olarak birkaç tane temel hususta kamuoyunu sık sık bilgilendiriyoruz. Bütün kadın işçileri HAK-İŞ’te toplanmaya davet ediyoruz. Sendikalarımızda üye olmaya, kadın çalışanlar olarak kendilerin ifade edebilecekleri ve etkin bir şekilde yer alabilecekleri bir platformdur HAK-İŞ ve sendikalarımız. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon 800 bin kayırlı çalışanımız var. Bu çalışanların yüzde 25’ini kadın oluşturuyor. Bu rakam büyük bir rakam. Yaklaşık 3,5 milyon emekçi Türkiye’de kayıtlı olarak çalışmaktadır. Sendikaların buradaki payı maalesef birkaç yüz bini geçmemektedir. O yüzden HAK-İŞ’li kadınlar olarak daha çok kadın emekçiyle buluşmak ve onları sendikal mücadeleye dahil etmemiz gerekiyor. Sendikal mücadeleye dahil etmek kayıt dışıyla mücadeleyi, iş kazalarıyla mücadeleyi ve kendinizi ifade edip sorunlarımızın çözümünü toplu sözleşme sistemine dahil etmeyi sağlamak demektir. Bunu başarabilecek irademiz, tecrübeniz, birikimimiz var" şeklinde konuştu.

"Eğer kadınlar bu meselelerinin çözümü konusunda kendilerine inanır, sendikalarına ve konfederasyonumuza inanırlarsa biliniz ki sorunların çözümünün yarısını halletmiş olacağız"

HAK-İŞ’in Türkiye’de ve bütün dünyadaki platformlardan son derece etkin bir yerde olduğunun altını çizen Arslan, HAK-İŞin düzenlediği organizasyonların uluslararası literatürde örnek alındığının altını çizdi. HAK-İŞ olarak sorumluluklarının büyük olduğunu belirten Arslan, "HAK-İŞ’in farkındalık oluşturan ve yoğun katılımla gerçekleştirdiği büyük organizasyonlar uluslararası literatürde örnek alınan ve bu etkinliklerin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bizden bilgi almak isteyen bir yapıya dönüştü. En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 22 bin arkadaşımız Ankara Spor Salonu’nun içini ve dışını doldurdu. Kadın üyelerimizin daha çok talepleri olduğunu, daha fazla kadının Ankara’ya gelip bu etkinliklerde yer almak istediğini sevinerek ifade etmek istiyorum. Bu proje bu fedakarlığın bir başka boyutudur. Ülkemizde ve dünyada kadın olmak zor. Bu zorlukların üstesinden gelip burada bulunan ve bu mücadeleye öncülük yapan bütün kadın komitesindeki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sizin varlığınız bizim geleceğe ait beklentilerimizi, hedeflerimizi, inancımızı daha da güçlendirmektedir. Geleneksel engeller var, kültürel yapımızdaki bir kısım boşluklardan yararlanıp bunu maalesef aleyhimize kullananlar var. Bunlar baskılar, cinsel saldırılar, aile içi şiddetler, iş yerlerinde karşılaştığımız zorluklar. Bütün bunlar bizi, kadınları çalışma hayatından alıkoymuyor. Sadece kendimiz için geleceğimiz için bunu birlikte başarmak zorundayız. Sorumluluklarımız daha fazla, daha çok şeyler tapmak zorundayız. Kadın komitelerimizin artık yeni projelerle, yeni yaklaşımlarla daha çok alanlarda yer alma zorunluluğu var. Eğer kadınlar bu meselelerinin çözümü konusunda kendilerine inanır, sendikalarına ve konfederasyonumuza inanırlarsa biliniz ki sorunların çözümünün yarısını halletmiş olacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

Yenilikçi Yöntemlerle Kadın çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin tanıtım toplantısına Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ uzmanı Elif Yıldırım, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, MHP Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay ve TBMM Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Habibe Öçal katıldı.