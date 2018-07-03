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03 Temmuz 2018 Salı 12:48

Yenimahalle’de "Köylü Pazarı" devam ediyor

Yenimahalle Belediyesinin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği “Köylü Pazarı” devam ediyor.Yenimahalle Belediyesinin el emeği ürünleriyle gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için iki yıl...

Yenimahalle'de 'Köylü Pazarı' devam ediyor
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Yenimahalle Belediyesinin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği “Köylü Pazarı” devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesinin el emeği ürünleriyle gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için iki yıl önce başladığı “Köylü Pazarı” projesi Yenimahalle’de sürüyor. Salı günleri İlkyerleşim Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde, cuma günleri ise Yenimahalle Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’nde kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide ve yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler satılıyor.

Tarladan pazara

Hal ürünlerinin girişine izin verilmeyen ‘Köylü Pazarları’nda, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri ürünleri piyasanın altındaki fiyatlarla satışa sunuyor. Bu sayede Yenimahalleli vatandaşlar, hem uygun fiyatlı hem de organik ürünleri satın alma imkanı buluyor.

Köylü pazarlarında alışveriş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise "Artık hormonsuz, genetiği ile oynanmamış ürün tüketmek çok zor. Gıdaların çoğu hem pahalı hem de sağlıksız. O yüzden ‘Köylü Pazarları’ndan çok memnunuz çünkü bu tür pazarlarda doğal ve taze ürünler var. Biz de köylüler sayesinde daha sağlıklı besleniyoruz" diyor.
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