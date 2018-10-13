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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:39

YENİMEK kursiyerlerine çocuk ve aile ilişkileri eğitimi

Yenimahalle Belediyesi, çocukların eğitim hayatında yaşadığı sıkıntılar ve ailelerin bu sıkıntılar karşısında gösterdikleri davranış bozukluklarının giderilmesi için YENİMEK Batıkent Meydan kursiyerlerini Psikolog Irmak Kerimoğlu ile düzenlenen seminerde buluşturdu.

YENİMEK kursiyerlerine çocuk ve aile ilişkileri eğitimi
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Yenimahalle Belediyesi, çocukların eğitim hayatında yaşadığı sıkıntılar ve ailelerin bu sıkıntılar karşısında gösterdikleri davranış bozukluklarının giderilmesi için YENİMEK Batıkent Meydan kursiyerlerini Psikolog Irmak Kerimoğlu ile düzenlenen seminerde buluşturdu.

Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminerde, okul öncesi eğitimde çocukların adaptasyon süreci, anne ve babaların bu süreçte yapması gerekenler, çocukların ilk dönemde karşılaştıkları davranış kalıplarının sonraki eğitim dönemlerinde ailelere çıkaracağı zorluklar, anne ve babaların farkında olmadan çocuklara yüklediği aşırı sorumluluklar gibi çocuk gelişiminde önemli konularda seminere katılan anne ve babalara bilgi verildi. Soru ve cevap şeklinde ilerleyen seminerde, anne ve babaların çocukların eğitim süreci ve çocuk gelişimi konularında aklına takılan birçok soru yanıt buldu.

Günümüzde çocukların eğitim süreci boyunca sürekli birbirleriyle kıyaslandığını ve bu durumun çocuğun kişisel gelişiminde büyük sıkıntılar oluşturduğunu belirten Kerimoğlu, “Anne ve baba olarak çocuklarımıza aşırı sorumluluklar yüklüyoruz. Kendi geçmişimizde ve hayatımızda yapamadığımız, başaramadığımız konuları çocuklarımızın başarabilmesi için onlara sürekli baskı yapıyoruz. Çocuklar bu durum karşısında kendi içinden gelen ve yapmak istediği seçimler yerine bizim istediklerimizi yapmak için uğraş veriyor. Unutmamalıyız ki her çocuğun gelişim süreci birbirinden farklıdır. Etraf ne diyor, diğer çocuklar nasıl diye düşünmemeli, çocuğumuzun gerçekten ilgi duyduğu alanların farkına varıp, yetenekli ve ilgili olduğu alanda onlara destek olmalıyız” dedi.

Ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasının gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kerimoğlu, “Okul hayatında çocuğun kendini var etmesine, öğretmenleriyle kurduğu iletişim sürecine müdahale etmeden çocuklara kendi bakış açısının oluşumunda fırsat vermeliyiz” şeklinde konuştu.
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