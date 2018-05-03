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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:06

Yerel tohumlar Tekirdağ’da buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli tohumculuğu geliştirmek için 2. Tohum Takas Şenliği düzenlendi.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanında yapılan etkinlikte Marmara Bölgesi’nin farklı illerinden gelen üreticiler...

Yerel tohumlar Tekirdağ'da buluştu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli tohumculuğu geliştirmek için 2. Tohum Takas Şenliği düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanında yapılan etkinlikte Marmara Bölgesi’nin farklı illerinden gelen üreticiler yerel tohumları birbirleriyle takas etti. Festival havasında geçen programda stantlarda tohumların yanında yöresel ürünler ve el yapımı ürünler de sergilendi.

Şenliğin açılış töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gürcün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Aslan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Kimsenin tohumuna ihtiyaç duymadan kendi tohumlarımızı yetiştireceğiz"

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yerli tohumların önemine değindi. Albayrak, "İkincisini kutladığımız Tohum Takas Şenliği’nin bu güzelliği içerisinde her sene daha güzel çalışmalar yaparak ilerliyoruz. Geçmişte doğallığı yaşamış ve bu doğallıkla büyümüş biz yetişkinlerin, gelecekte de çocuklarımıza bırakmamız gereken çok önemli bir miras var. Gıda konusu çok önemli. Çocuklarımız en iyi şartlarda en iyi durumda yetişmek zorundayız. Bugün de ikincisini yaptığımız özellikle bundan sonra Kısmet olursa daha geniş bir şekilde yapacağımız tarım şenliklerini ülkemiz için başarılı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bugün çoğunuzun görmediği ve unuttuğu tohumları göreceksiniz. İnanıyorum ki biz kendi milli birlik ve beraberliğimiz içerisinde hiç kimsenin tohumuna ihtiyaç duymadan kendi tohumlarımızı yetiştireceğiz. Bunun inancı içerisindeyim. Zaten çok iyi çalışmalar da var. Şu bilinsin ki gelecek günler ülkemiz için hep güzel olacaktır. Bu çocuklarımızı hep mutlu günlerde yetişecektir. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Tarımsal İşler Dairesi ile yaptığımız hizmetler içerisinde Tekirdağ tarımında oldukça iyi bir yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda açılış konuşmalarının ardından Başkan Kadir Albayrak ilçelerden gelen çocuklara fidanı dağıttı. İlçelerden gelen öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları ve piyeslerin ardından Başkan Albayrak stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
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